Zurückhaltung in Wien: ATX Prime notiert am Mittwochmittag im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 1 845,31 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 1 848,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 849,29 Punkten am Vortag.

Bei 1 842,55 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 849,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,016 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 839,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 859,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 582,67 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), Flughafen Wien (+ 1,11 Prozent auf 54,60 EUR), DO (+ 0,81 Prozent auf 150,00 EUR), PORR (+ 0,59 Prozent auf 13,74 EUR) und Telekom Austria (+ 0,57 Prozent auf 8,77 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-8,73 Prozent auf 5,02 EUR), Rosenbauer (-1,66 Prozent auf 41,50 EUR), AMAG (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,40 Prozent auf 98,60 EUR) und FACC (-1,23 Prozent auf 7,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 261 084 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

