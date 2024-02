Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt zum Start

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,34 Prozent tiefer bei 1 833,83 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,291 Prozent auf 1 834,71 Punkte an der Kurstafel, nach 1 840,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 832,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 835,62 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der SLI 1 760,96 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Stand von 1 703,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 782,22 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 847,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 2,84 Prozent auf 62,34 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 513,00 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 88,74 CHF), Roche (+ 0,33 Prozent auf 228,95 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,20 Prozent auf 442,30 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-1,58 Prozent auf 449,90 CHF), Straumann (-1,52 Prozent auf 142,45 CHF), VAT (-1,14 Prozent auf 424,60 CHF), Sika (-1,14 Prozent auf 251,40 CHF) und Logitech (-0,86 Prozent auf 75,90 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 128 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,555 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,25 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at