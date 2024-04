Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,45 Prozent schwächer bei 1 842,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,43 Prozent auf 1 842,87 Punkte an der Kurstafel, nach 1 869,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 843,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 841,48 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 913,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, lag der SLI noch bei 1 769,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 1 772,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit SGS SA (+ 0,80 Prozent auf 81,12 CHF), Nestlé (-0,28 Prozent auf 92,24 CHF), Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 879,00 CHF), Swisscom (-0,48 Prozent auf 514,50 CHF) und Roche (-0,58 Prozent auf 223,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-6,24 Prozent auf 100,70 CHF), UBS (-3,09 Prozent auf 25,44 CHF), Straumann (-3,03 Prozent auf 136,00 CHF), Logitech (-3,00 Prozent auf 72,40 CHF) und Temenos (-3,00 Prozent auf 71,20 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 717 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 251,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at