Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 4 863,17 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,105 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent fester bei 4 861,52 Punkten in den Handel, nach 4 860,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 858,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 863,35 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,579 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 4 840,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 915,47 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 245,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,76 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,42 Prozent auf 484,90 EUR), Allianz (+ 1,01 Prozent auf 291,30 EUR), UniCredit (+ 0,64 Prozent auf 37,64 EUR), BMW (+ 0,52 Prozent auf 73,30 EUR) und Eni (+ 0,49 Prozent auf 14,28 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,13 Prozent auf 29,65 EUR), SAP SE (-0,73 Prozent auf 199,18 EUR), BASF (-0,73 Prozent auf 44,06 EUR), adidas (-0,41 Prozent auf 220,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 39,69 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 199 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 301,525 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,11 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at