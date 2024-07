Zuversicht in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,21 Prozent höher bei 4 965,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,217 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,320 Prozent auf 4 922,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 922,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 977,57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,841 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 003,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 069,25 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 4 398,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 39,65 EUR), Ferrari (+ 1,98 Prozent auf 388,88 EUR), UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 36,44 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 3,58 EUR) und BASF (+ 1,20 Prozent auf 45,26 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,17 Prozent auf 446,40 EUR), Eni (-0,59 Prozent auf 14,49 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 190,75 EUR), Allianz (+ 0,31 Prozent auf 259,50 EUR) und adidas (+ 0,51 Prozent auf 217,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Enel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 120 240 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 375,443 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,38 Prozent gelockt.

