Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

Am Dienstag klettert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 4 542,71 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,950 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,093 Prozent fester bei 4 544,41 Punkten, nach 4 540,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 538,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 561,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 4 197,36 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 4 242,27 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.12.2022, einen Wert von 3 921,82 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 17,81 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 561,11 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 0,54 Prozent auf 37,11 EUR), Ferrari (+ 0,51 Prozent auf 345,30 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 6,55 EUR), Stellantis (+ 0,48 Prozent auf 21,11 EUR) und BASF (+ 0,44 Prozent auf 45,63 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-0,92 Prozent auf 31,20 EUR), Eni (-0,59 Prozent auf 14,93 EUR), Allianz (-0,43 Prozent auf 244,35 EUR), SAP SE (-0,33 Prozent auf 146,86 EUR) und Siemens (-0,15 Prozent auf 164,06 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 429 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 369,114 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at