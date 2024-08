Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent auf 24 881,98 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,198 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,111 Prozent schwächer bei 24 741,74 Punkten in den Handel, nach 24 769,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 24 974,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 739,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,251 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Wert von 25 343,43 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 21.05.2024, bei 27 172,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 011,95 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 7,29 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 2,85 Prozent auf 10,84 EUR), thyssenkrupp (+ 2,77 Prozent auf 3,23 EUR), Delivery Hero (+ 2,23 Prozent auf 21,96 EUR), Gerresheimer (+ 2,09 Prozent auf 99,95 EUR) und HelloFresh (+ 1,85 Prozent auf 7,48 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil EVOTEC SE (-1,95 Prozent auf 5,53 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,21 Prozent auf 131,00 EUR), HOCHTIEF (-1,20 Prozent auf 106,80 EUR), TUI (-1,00 Prozent auf 5,74 EUR) und HUGO BOSS (-0,89 Prozent auf 37,88 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 375 334 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 19,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Mit 17,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at