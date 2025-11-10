Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmorgen.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,58 Prozent stärker bei 29 247,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 337,736 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,09 Prozent stärker bei 29 107,29 Punkten in den Handel, nach 28 793,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 106,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 272,02 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der MDAX bei 30 250,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 31 493,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der MDAX bei 26 590,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 4,50 Prozent auf 5,94 EUR), HOCHTIEF (+ 3,93 Prozent auf 280,60 EUR), TeamViewer (+ 3,77 Prozent auf 6,06 EUR), AIXTRON SE (+ 3,24 Prozent auf 17,04 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,19 Prozent auf 63,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil WACKER CHEMIE (-0,66 Prozent auf 67,40 EUR), LEG Immobilien (-0,55 Prozent auf 63,65 EUR), RATIONAL (-0,31 Prozent auf 636,50 EUR), TAG Immobilien (-0,29 Prozent auf 13,69 EUR) und HELLA GmbH (-0,12 Prozent auf 81,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 508 515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,414 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,98 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at