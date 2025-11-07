Delivery Hero Aktie

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

Index-Performance im Fokus 07.11.2025 15:59:18

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Der MDAX sinkt aktuell.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 28 814,40 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,435 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,279 Prozent auf 29 040,45 Punkte an der Kurstafel, nach 28 959,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 28 769,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 212,33 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 3,25 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 836,16 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 31 331,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 529,40 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 12,04 Prozent zu Buche. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit KRONES (+ 6,35 Prozent auf 127,20 EUR), HENSOLDT (+ 3,08 Prozent auf 90,40 EUR), RTL (+ 2,01 Prozent auf 33,00 EUR), TUI (+ 1,79 Prozent auf 7,07 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,74 Prozent auf 81,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-7,15 Prozent auf 18,43 EUR), AIXTRON SE (-5,25 Prozent auf 16,62 EUR), Gerresheimer (-3,82 Prozent auf 24,16 EUR), HelloFresh (-3,39 Prozent auf 5,76 EUR) und AUTO1 (-2,93 Prozent auf 25,14 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 880 861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

07.11.25 HelloFresh Halten DZ BANK
06.11.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
31.10.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

