Frühe Anlage 06.11.2025 10:03:50

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag 39,05 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 256,082 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HELLA GmbH-Papiere wären am 05.11.2025 20 768,25 EUR wert, da der Schlussstand 81,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 107,68 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 8,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hella

