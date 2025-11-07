Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der MDAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,61 Prozent auf 28 782,88 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 342,435 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,279 Prozent stärker bei 29 040,45 Punkten, nach 28 959,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 212,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 769,61 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,36 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 836,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 331,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der MDAX noch bei 26 529,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell KRONES (+ 4,85 Prozent auf 125,40 EUR), HENSOLDT (+ 4,50 Prozent auf 91,65 EUR), RENK (+ 2,29 Prozent auf 64,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,68 Prozent auf 42,46 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,62 Prozent auf 81,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-9,67 Prozent auf 17,93 EUR), AIXTRON SE (-5,93 Prozent auf 16,50 EUR), HelloFresh (-4,60 Prozent auf 5,68 EUR), Gerresheimer (-4,38 Prozent auf 24,02 EUR) und AUTO1 (-4,32 Prozent auf 24,78 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 850 090 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,45 Prozent.

