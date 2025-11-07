AUTO1 Aktie

Index-Performance im Blick 07.11.2025 12:27:07

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter

Am Freitagmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 28 903,81 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 342,435 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,279 Prozent auf 29 040,45 Punkte an der Kurstafel, nach 28 959,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 893,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 212,33 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,95 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 836,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der MDAX auf 31 331,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 529,40 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,38 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,42 Prozent auf 90,70 EUR), KRONES (+ 3,34 Prozent auf 123,60 EUR), thyssenkrupp (+ 2,60 Prozent auf 9,23 EUR), HELLA GmbH (+ 1,62 Prozent auf 81,60 EUR) und RENK (+ 1,29 Prozent auf 63,81 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-4,94 Prozent auf 18,87 EUR), HelloFresh (-3,39 Prozent auf 5,76 EUR), AUTO1 (-3,17 Prozent auf 25,08 EUR), AIXTRON SE (-2,94 Prozent auf 17,03 EUR) und Gerresheimer (-2,79 Prozent auf 24,42 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 826 883 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
06.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
