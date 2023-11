Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 2 855,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 419,497 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,343 Prozent stärker bei 2 854,81 Punkten, nach 2 845,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 2 846,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 858,86 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,847 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 019,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, stand der TecDAX noch bei 3 304,38 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.11.2022, einen Wert von 2 857,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 4,12 Prozent auf 6,57 USD), EVOTEC SE (+ 2,12 Prozent auf 16,62 EUR), Nagarro SE (+ 1,81 Prozent auf 67,65 EUR), MorphoSys (+ 1,74 Prozent auf 31,03 EUR) und ATOSS Software (+ 1,26 Prozent auf 201,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-1,99 Prozent auf 9,73 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,47 Prozent auf 80,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,35 Prozent auf 31,44 EUR), TeamViewer (-1,17 Prozent auf 14,33 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,50 Prozent auf 1,60 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 311 131 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 146,914 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Mit 11,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

