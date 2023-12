Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Grün

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 7 515,43 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,304 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 453,75 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 453,75 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 515,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 453,75 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,364 Prozent zu. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 7 342,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.09.2023, den Stand von 7 464,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 558,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,512 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Anglo American (+ 3,71 Prozent auf 22,22 GBP), Rio Tinto (+ 2,70 Prozent auf 55,45 GBP), Antofagasta (+ 2,27 Prozent auf 14,41 GBP), Glencore (+ 1,94 Prozent auf 4,50 GBP) und AstraZeneca (+ 1,72 Prozent auf 103,00 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Tesco (-1,68 Prozent auf 2,81 GBP), Ocado Group (-1,20 Prozent auf 5,93 GBP), J Sainsbury (-0,80 Prozent auf 2,84 GBP), Hargreaves Lansdown (-0,45 Prozent auf 7,15 GBP) und Entain (-0,40 Prozent auf 8,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 358 037 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 193,511 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

