HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|STOXX 50 im Blick
|
18.11.2025 12:27:48
Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus
Um 12:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 4 739,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,490 Prozent leichter bei 4 764,00 Punkten in den Handel, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 764,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 733,45 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 4 741,85 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Wert von 4 560,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 4 262,55 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,23 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 5,33 Prozent auf 302,50 CHF), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 775,00 EUR), BAT (+ 0,46 Prozent auf 41,78 GBP), AstraZeneca (+ 0,19 Prozent auf 136,18 GBP) und Unilever (+ 0,08 Prozent auf 44,70 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 54,42 CHF), HSBC (-3,33 Prozent auf 10,57 GBP), Novartis (-3,01 Prozent auf 102,60 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 166,10 CHF) und Rio Tinto (-2,06 Prozent auf 52,87 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 102 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
01:01