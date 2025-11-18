Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus

Um 12:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 4 739,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,490 Prozent leichter bei 4 764,00 Punkten in den Handel, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 764,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 733,45 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 4 741,85 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Wert von 4 560,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 4 262,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,23 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 5,33 Prozent auf 302,50 CHF), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 775,00 EUR), BAT (+ 0,46 Prozent auf 41,78 GBP), AstraZeneca (+ 0,19 Prozent auf 136,18 GBP) und Unilever (+ 0,08 Prozent auf 44,70 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 54,42 CHF), HSBC (-3,33 Prozent auf 10,57 GBP), Novartis (-3,01 Prozent auf 102,60 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 166,10 CHF) und Rio Tinto (-2,06 Prozent auf 52,87 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 102 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at