Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnender Rio Tinto-Einstieg?
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Rio Tinto-Papier bei 47,35 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,112 Rio Tinto-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,69 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 18.11.2025 auf 52,88 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 11,69 Prozent.
Rio Tinto erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
19.11.25
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25