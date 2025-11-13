Rio Tinto Aktie

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

Index-Performance im Blick 13.11.2025 09:29:11

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 4 890,52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,016 Prozent auf 4 881,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 881,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 890,52 Punkte, das Tagestief hingegen 4 881,16 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 3,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 719,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Wert von 4 521,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 255,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,72 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 27,64 EUR), Allianz (+ 0,97 Prozent auf 364,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,90 Prozent auf 89,96 GBP) und Rio Tinto (+ 0,68 Prozent auf 54,47 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), BP (-1,54 Prozent auf 4,61 GBP), Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 11,41 GBP), BAT (-0,64 Prozent auf 42,14 GBP) und GSK (-0,52 Prozent auf 18,14 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 176 264 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,81 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

