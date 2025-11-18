STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der STOXX 50 bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,94 Prozent auf 4 742,41 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,490 Prozent schwächer bei 4 764,00 Punkten in den Handel, nach 4 787,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 740,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 764,00 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 4 560,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 4 262,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,30 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 6,06 Prozent auf 304,60 CHF), BAT (+ 1,13 Prozent auf 42,06 GBP), AstraZeneca (+ 0,81 Prozent auf 137,02 GBP), Unilever (+ 0,43 Prozent auf 44,85 GBP) und GSK (-0,06 Prozent auf 17,99 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,83 Prozent auf 54,24 CHF), Rio Tinto (-2,20 Prozent auf 52,79 GBP), UBS (-2,17 Prozent auf 30,21 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 166,10 CHF) und Intesa Sanpaolo (-2,00 Prozent auf 5,58 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 436 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,55 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at