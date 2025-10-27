AstraZeneca Aktie
|143,60EUR
|0,90EUR
|0,63%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
124,89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in London: Am Freitagnachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
24.10.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|143,60
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK