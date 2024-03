Zuversicht in New York: Dow Jones mit Kursplus

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,19 Prozent im Plus bei 39 836,39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,750 Prozent tiefer bei 39 461,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39 760,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 848,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 717,25 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 38 949,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37 710,10 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, stand der Dow Jones noch bei 32 394,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,62 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 1,23 Prozent auf 105,88 USD), Walt Disney (+ 1,21 Prozent auf 122,44 USD), Verizon (+ 1,16 Prozent auf 42,02 USD), Chevron (+ 0,95 Prozent auf 157,83 USD) und Intel (+ 0,83 Prozent auf 44,14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Apple (-0,91 Prozent auf 171,73 USD), Home Depot (-0,61 Prozent auf 383,53 USD), Walmart (-0,58 Prozent auf 60,37 USD), Amgen (-0,49 Prozent auf 284,89 USD) und Dow (-0,33 Prozent auf 57,95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 223 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,900 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

