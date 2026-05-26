Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags im Plus

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent höher bei 26 546,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,936 Prozent höher bei 26 590,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 343,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 520,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 725,29 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 24 836,60 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 22 878,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 18 737,21 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,25 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 26 725,29 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 16,59 Prozent auf 303,75 USD), Power Integrations (+ 15,74 Prozent auf 82,00 USD), TransAct Technologies (+ 12,85 Prozent auf 4,39 USD), Amkor Technology (+ 10,76 Prozent auf 72,83 USD) und Ballard Power (+ 9,57 Prozent auf 6,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-5,89 Prozent auf 132,53 USD), Compugen (-4,29 Prozent auf 2,68 USD), O Reilly Automotive (-4,08 Prozent auf 88,00 USD), MarketAxess (-3,87 Prozent auf 131,82 USD) und Intuit (-3,82 Prozent auf 307,71 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 298 920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 12,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at