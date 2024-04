Zuversicht in Wien: ATX in Grün

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,33 Prozent stärker bei 3 547,61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,106 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 3 536,54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 535,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 572,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 531,76 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 3 378,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 412,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Stand von 3 209,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 572,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,32 Prozent auf 44,44 EUR), Raiffeisen (+ 1,19 Prozent auf 18,68 EUR), Erste Group Bank (+ 1,11 Prozent auf 41,76 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,09 Prozent auf 19,56 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 44,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,08 Prozent auf 113,00 EUR), Andritz (-0,95 Prozent auf 57,25 EUR), Wienerberger (-0,83 Prozent auf 33,48 EUR), EVN (-0,61 Prozent auf 24,35 EUR) und Lenzing (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 438 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 23,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

