Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,52 Prozent auf 1 636,18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,363 Prozent auf 1 633,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 627,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 636,26 Punkte, das Tagestief hingegen 1 632,63 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,951 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 714,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, bei 1 789,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der SLI einen Wert von 1 625,46 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,67 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 1,56 Prozent auf 21,55 CHF), Novartis (+ 1,31 Prozent auf 85,65 CHF), ams (+ 1,30 Prozent auf 3,27 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 236,65 CHF) und Logitech (+ 0,90 Prozent auf 71,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-1,17 Prozent auf 105,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,57 Prozent auf 243,10 CHF), Temenos (-0,03 Prozent auf 65,12 CHF), Alcon (+ 0,00 Prozent auf 64,82 CHF) und Sonova (+ 0,05 Prozent auf 214,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 202 776 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 263,256 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

