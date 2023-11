Zuversicht in Zürich: SLI verbucht nachmittags Gewinne

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,46 Prozent stärker bei 1 691,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,136 Prozent auf 1 669,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 667,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 691,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 666,06 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 1 702,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 754,08 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 1 707,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,620 Prozent aufwärts. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Straumann (+ 5,26 Prozent auf 118,05 CHF), Richemont (+ 4,97 Prozent auf 109,80 CHF), Sandoz (+ 4,72) Prozent auf 26,63 CHF), ams (+ 4,52 Prozent auf 3,33 CHF) und Sonova (+ 4,25 Prozent auf 235,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-0,79 Prozent auf 98,42 CHF), Swisscom (-0,70 Prozent auf 507,60 CHF), Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 433,40 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 84,57 CHF) und UBS (-0,05 Prozent auf 21,86 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 807 206 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,506 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

