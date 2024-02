Zuversicht in Zürich: SMI schlussendlich mit Gewinnen

Heute wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,78 Prozent höher bei 11 398,44 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,270 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,092 Prozent auf 11 300,18 Punkte an der Kurstafel, nach 11 310,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 407,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 292,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 19.01.2024, den Wert von 11 150,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der SMI 10 737,37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der SMI auf 11 256,29 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,67 Prozent auf 232,00 CHF), Nestlé (+ 1,50 Prozent auf 98,61 CHF), Sika (+ 1,45 Prozent auf 258,00 CHF), Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 516,40 CHF) und Novartis (+ 1,27 Prozent auf 89,56 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-0,84 Prozent auf 135,90 CHF), Swiss Re (-0,79 Prozent auf 100,15 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 509,60 CHF), Lonza (-0,24 Prozent auf 456,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 440,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 882 417 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 267,555 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

