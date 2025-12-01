UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Langfristige Investition
|
01.12.2025 10:04:31
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das UBS-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UBS-Anteile letztlich bei 28,48 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,112 UBS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der UBS-Aktie auf 31,02 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 089,19 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 96,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
