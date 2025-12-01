Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus

Am Montag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,12 Prozent schwächer bei 12 818,51 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,479 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,231 Prozent leichter bei 12 804,37 Punkten in den Handel, nach 12 833,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 12 826,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 804,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SMI auf 12 234,50 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 176,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 11 764,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,28 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,67 Prozent auf 559,20 CHF), Logitech (+ 0,82 Prozent auf 91,04 CHF), Richemont (+ 0,47 Prozent auf 171,10 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 104,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,07 Prozent auf 577,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,41 Prozent auf 939,40 CHF), Holcim (-0,96 Prozent auf 74,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,90 Prozent auf 57,20 CHF), Sika (-0,63 Prozent auf 157,25 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 160,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 178 347 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,479 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

