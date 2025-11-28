SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI

Der SLI ging stabil aus dem Handelstag.

Schlussendlich ging der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 2 078,70 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der SLI 0,071 Prozent schwächer bei 2 075,32 Punkten, nach 2 076,80 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 081,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 071,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, stand der SLI bei 2 018,62 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 2 014,23 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Stand von 1 930,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 8,18 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 3,29 Prozent auf 8,47 CHF), Adecco SA (+ 1,72 Prozent auf 22,46 CHF), Givaudan (+ 1,71 Prozent auf 3 387,00 CHF), SGS SA (+ 1,65 Prozent auf 92,16 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 57,72 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-2,03 Prozent auf 91,60 CHF), Swatch (I) (-1,52 Prozent auf 162,15 CHF), Julius Bär (-1,20 Prozent auf 57,40 CHF), Swisscom (-1,20 Prozent auf 576,50 CHF) und Roche (-0,61 Prozent auf 307,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 044 367 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,946 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,19 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

