Zuversicht in Zürich: SMI verbucht Gewinne

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 12 032,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,381 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,136 Prozent höher bei 12 027,31 Punkten, nach 12 011,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 067,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 996,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,614 Prozent nach unten. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 12 007,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, stand der SMI bei 11 616,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 219,15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,72 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,01 Prozent auf 269,30 CHF), Lonza (+ 1,97 Prozent auf 496,10 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 79,76 CHF), Geberit (+ 1,54 Prozent auf 539,20 CHF) und UBS (+ 0,89 Prozent auf 27,22 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Life (-1,06 Prozent auf 653,20 CHF), Swiss Re (-0,79 Prozent auf 107,10 CHF), Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 474,00 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 247,20 CHF) und Alcon (-0,45 Prozent auf 79,88 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 281 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,913 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

