NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Ihre Meinung, dass wieder anlaufende Rückzahlungen von Studenten-Krediten sich nicht auf die Verbraucherausgaben auswirken werden, habe zuletzt eine Debatte nach sich gezogen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleibt generell bei dieser Einschätzung. Gerade im Mode- und Schuh-Einzelhandel seien die erwarteten Auswirkungen gering./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 23:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.