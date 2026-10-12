Ahold Delhaize Aktie
|31,91EUR
|-0,42EUR
|-1,30%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Handelskonzern habe eine gute Marktposition im europäischen Lebensmittelhandel und verbessere die in den USA, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. In beiden Märkten dürften sich die Bedingungen jedoch verschlechtern./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
31,84 €
|
Abst. Kursziel*:
16,21%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
31,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,91
|-1,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG