NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Zollturbulenzen werde die Stärke des Geschäftsmodells Industriegase immer noch nicht vollständig gewürdigt, schrieb Peter Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktuell stünden dessen defensive Stärken wieder im Vordergrund, insbesondere mit Blick auf den lokalen Charakter der Aktivitäten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 18:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 18:03 / UTC



