Air Liquide Aktie

168,80EUR -1,14EUR -0,67%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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12.10.2026 13:05:16

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers von Industriegasen dürfte sich im Vergleich zum zweiten Jahresviertel abgeschwächt haben, schrieb James Hooper in einem Ausblick am Montag. Auch im Segment Großindustrie dürfte sich das Wachstum nicht verbessert haben, hier seien die Trends der Volumina außerhalb Amerikas schwach./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
192,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
168,76 € 		Abst. Kursziel*:
13,77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
168,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,65%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 168,80 -0,67% Air Liquide S.A.

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13:05 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12:24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12:11 RWE Buy Deutsche Bank AG
12:10 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
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