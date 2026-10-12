Air Liquide Aktie
|168,80EUR
|-1,14EUR
|-0,67%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers von Industriegasen dürfte sich im Vergleich zum zweiten Jahresviertel abgeschwächt haben, schrieb James Hooper in einem Ausblick am Montag. Auch im Segment Großindustrie dürfte sich das Wachstum nicht verbessert haben, hier seien die Trends der Volumina außerhalb Amerikas schwach./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
192,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
168,76 €
|
Abst. Kursziel*:
13,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
168,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,65%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
|
08.10.26
|EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.10.26
|Air Liquide-Aktie gefragt: Konzern will bis 2030 Umsatz und Margen steigern (finanzen.at)
|
05.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 204 Euro (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Air Liquide steckt vier Milliarden in Aktienrückkäufe - Mittelfristziele (dpa-AFX)
|
01.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|168,80
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG