LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Timing der Prognosesenkung sei die wahre Überraschung, schrieb Analyst Simon Coles am Freitagmorgen. Der starke Auftragseingag des Halbleiterausrüsters betreffe größtenteils erst das kommende Jahr, sollte aber das Vertrauen in einen Wachstumsschub stärken. Die Markterwartungen an 2025 seien jedoch ambitioniert./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 06:14 / GMT





