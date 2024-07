NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für die Aktie des Onlinehändlers und Cloud-Dienstleiters seien gut, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Seit den Erstquartalszahlen sei sie zwar gestiegen, hinke mit Blick auf die bisherige Jahresentwicklung aber dem Index Nasdaq Composite sowie Alphabet und anderen Technologiewerten hinterher. Die Erwartungen für Amazons Kerngeschäft Onlinehandel erschienen konservativ. Der Fokus liege aber weiter auf dem margenträchtigen Cloudangebot AWS sowie dem Werbegeschäft, das beim Streamingdienst Prime Video noch in den Kinderschuhen stecke./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2024 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 00:00 / ET





