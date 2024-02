NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 180 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Brad Erickson sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem starken Bericht. Mit einem besser als befürchtet ausgefallenen Wachstum im Cloud-Computing und einer deutlichen Steigerung des Betriebsergebnisses sieht er den Konzern in den kommenden Jahren bei einem freien Barmittelfluss in zweistelliger Milliardenhöhe. Weitere Kurstreiber zögen gerade erst an, wie etwa kürzlich abgeschlossene Cloud-Deals./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:46 / EST



