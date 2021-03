Die Experten der Baader Bank haben an ihrem Kursziel und ihrer Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Anlagenbauers Andritz festgehalten. Das Kursziel liegt derzeit bei 50 Euro. Experte Peter Rothenaicher sprach in seiner Studie von einem "starken Geschäftsjahr 2020 und einem zuversichtlichen Ausblick für 2021".

Die Erwartungen am Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBTIDA) hob Rothenaicher deswegen für die Jahre 2021 bis 2023 um 3,0 bis 5,4 Prozent an. An den hinaufgeschraubten Prognosen rüttelten auch keine hinabgesetzten Erwartungen am Umsatz, so der Experten. Für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 sieht der Analyst nun eine EBITDA-Marge von 8,1 bzw. 8,4 Prozent, was um 40 bis 50 Basispunkte über den Konsensusschätzungen liege.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 der Andritz prognostizieren die Baader-Analysten nun einen Gewinn von 2,90 (zuvor 2,60) Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 3,23 (2,88) und 3,67 (3,30) Euro je Aktie. Die Dividendenschätzungen für 2021 und die beiden Folgejahre liegen bei 1,45, 1,65 und 1,90 Euro je Titel.

An der Wiener Börse stiegen die Wertpapiere der Andritz am Dienstagvormittag um 0,3 Prozent auf 39,84 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

