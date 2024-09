NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Branchenkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe sich verpflichtet, "mindestens" 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses über Rückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings biete die Bilanz auch Spielraum für höhere Ausschüttungen. Zudem seien Sorge der Anleger über höhere Investitionen unangebracht./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 12:38 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.