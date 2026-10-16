AstraZeneca Aktie
|148,60EUR
|3,45EUR
|2,38%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
15.10.2026 13:04:23
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15200 Pence belassen. Seine Prognosen für den Pharmakonzern deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen, schrieb Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
152,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|148,60
|2,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research