HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 13300 auf 12500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bereits zu Jahresbeginn habe sie darauf hingewiesen, dass 2023 kritisch werden würde für das Lungenkrebs-Franchise des Pharmakonzerns und diese Einschätzung habe sich dann auch bewahrheitet, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.