FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Pharma-Aktie Astrazeneca nach wöchentlichen Verschreibungstrends auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Trends der vergangenen Wochen setzten sich bei Astrazeneca fort, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verschreibungen für die Medikamente Calquence und Tagrisso hätten sich kaum verändert. Zugleich zeige sich Farxiga weiter stark und Lynparza schwach./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 06:59 / CET





