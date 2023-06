LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) hätten die Phase-III-Präsentationen der Studie Natalee des Pharmakonzerns Novartis am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Konkurrent Astrazeneca habe ein Update seiner Himalaya-Studie mit einer Kombination von Imjudo und Imfinzi als Erstlinientherapie zur Behandlung von Leberkrebs vorgestellt und zudem Ergebnisse einer Kombinationstherapie von Lynparza + Imfinzi gegen Eierstock-Krebs. Diese hätten im Vergleich zu einer Kombination mit einer Chemotherapie geringere Sterblichkeits- und Progressionsrisiken belegt./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2023 / 17:12 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.