LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Axa mit einem Kursziel von39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Margen im gewerblichen Schaden- und Unfallgeschäft blieben robust, und das Preisumfeld unterstütze weiter, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Beteiligung von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway am Industrieversicherer Chubb sei ein weiterer Vertrauensbeleg für den Sektor. Im privaten Schaden- und Unfallgeschäft verlaufe die Erholung nur langsam. Im Lebensversicherungsgeschäft erschienen die Bedingungen immerhin etwas besser. Unter den breit aufgestellten Branchenunternehmen bleiben Zurich und Axa Gasparis Favoriten. Bei Axa sieht sie weiter Chancen, dass die Aktie den Bewertungsrückstand auf Allianz dank Aktienrückkäufen aufholt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2024 / 11:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.