MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Quartalszahlen und gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters und -Händlers habe enttäuscht, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er sei überrascht vom Ausmaß des gesunkenen Vorsteuergewinns. Er werde die Schätzungen senken müssen, sprach gleichzeitig aber von ansprechenden Aussichten für das kommende Jahr, wenn ein PC-Erneuerungszyklus dem Unternehmen zugute kommen sollte./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 11:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.