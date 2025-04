FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal sei wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht daher kurzfristig keinen weiteren Anpassungsbedarf, was die Konsensschätzungen betrifft. Im zweiten Halbjahr sollten die erhofften Nachfrageimpulse der öffentlichen Hand zur Wirkung kommen, noch ergänzt durch die Windows-11-Umstellung sowie KI-Investitionen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 15:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.