NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Analyst Akash Tewari bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass der Impfstoffhersteller mit einem Kombinationspräparat gegen Grippe und Corona in einer dritten Studienphase nur eines von zwei Primärzielen erreichen konnte. Die Nachricht sei zwar enttäuschend. Allerdings gehe Biontech davon aus, dass der Kombinationsimpfstoff die Corona-Impfraten im Laufe der Zeit erhöhen könnte. Gleichwohl erwarte das Unternehmen keinen sofortigen Wechsel vom Corona-Impfstoff zum Kombinationsimpfstoff./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2024 / 15:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2024 / 15:56 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.