NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech von 90 auf 96 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Akash Tewari in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz über den Krebsantikörper BNT327. Biontech sehe die jüngsten guten Studiendaten von Summit Therapeutics zu Ivonescimab als "echtes Signal" auch für BNT327. Weitere Phase-II-Studien seien angelaufen oder kurz vor dem Start./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 02:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 05:00 / ET



