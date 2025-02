ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing angesichts ausgewerteter Flugdaten von Dreamlifter-Jets auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 US-Dollar belassen. Weil die Dreamlifter wichtige Teile für das Modell 787 darin transportiert würden, seien die Daten ein gutes Indiz für die Produktion des Großraumjets, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sprächen derzeit für eine Monatsproduktion von 4,6 Flugzeugen. Für 2025 geht Parsons von monatlich 5 bis 6 Jets aus, und bis 2027 glaubt er an eine Steigerung auf 10./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 23:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.