NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorläufig veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus des Managements richte sich derzeit auf den Streik beim Flugzeugbauer, und die Investoren dürften dem neuen Chef Ortberg ausreichend Zeit einräumen, um bei Boeing die Wende hinzubekommen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 20:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 20:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.