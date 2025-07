ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Neutral" belassen. Aussagen des Ölkonzerns zum zweiten Quartal belegten eine dank des Handelsgeschäfts besser als erwartete Entwicklung, schrieb Joshua Stone am Freitag. Damit hätten sich die Briten dem negativen Branchentrend der Berichte anderer offenbar nicht angeschlossen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





